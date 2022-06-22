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Подсчитана стоимость импортозамещения SSJ100

Стоимость импортозамещения SSJ100 составит 50 миллиардов рублей без учета двигателя

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подсчитала стоимость полного импортозамещения самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишут «Ведомости».

Корпорация составила список необходимых к производству в России комплектующих и компаний, которые будут заниматься их изготовлением. На данный момент в нем 64 наименования комплектующих и 24 компании, однако в дальнейшем перечень может меняться и обновляться.

Большую часть списка необходимых к локализации комплектующих составляют системы кондиционирования воздуха, оборудование для гидравлической и противообледенительной систем, а также устройства для пассажирского салона и кабины экипажа.

Ожидается, что стоимость замены иностранных комплектующих, на которые на данный момент приходится около 70 процентов всех компонентов SSJ100, составит около 50 миллиардов рублей без учета двигателей российского производства ПД-8. В текущей версии самолета используется двигатель Sam146 российско-французского производства, выпуском которых занималось совместное предприятие французской Safran и Объединенной двигателестроительной корпорации.

О повышении степени локализации SSJ100 российские власти задумались еще в 2018 году, однако в настоящее время оно стало еще более актуальным, поскольку из-за санкций многие западные компании отказались поставлять свою продукцию в Россию, в том числе уже оплаченную. Ожидается, что новая версия самолета будет называться SSJ-New.

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Платон Щукин
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