В России приготовились разбирать иностранные самолеты на запчасти

Вице-премьер Борисов: в России часть иностранных самолетов могут разбирать на запчасти

России нужно готовиться к тому, что в будущем часть иностранных самолетов придется разбирать на запчасти. Об этом заявил телеканалу «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его цитирует ТАСС.

«У нас нет ни технической, ни технологической документации, и поэтому, по всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть», — пояснил вице-премьер.

По подсчетам министерства транспорта, парк может эксплуатироваться еще пять лет, пояснил Борисов. За этот срок, по его словам, промышленности нужно будет обеспечить такие поставки, которые смогут гарантировать перевозку пассажиров и грузов внутри России.

После начала военной специальной операции на Украине Запад запретил продажу России самолетов и запчастей для них. В марте большинство российских авиакомпаний получили уведомления от лизингодателей о прекращении договоров перестрахования, что сделало полеты невозможными. Воздушные судна российских авиаперевозчиков стали задерживать за рубежом.

В середине марта был подписан закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдачу им отечественных сертификатов летной годности.