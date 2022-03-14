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Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты

Президент России Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний, а также выдаче им отечественных сертификатов летной годности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Глава государства одобрил поправки, внесенные в Воздушный кодекс России и ряд законодательных актов, которые позволят российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных воздушных судов и эксплуатировать самолеты на внутренних линиях. Отмечается, что закон направлен обеспечить бесперебойное функционирование деятельности отечественной авиаотрасли в области гражданской авиации в рамках принятия антисанкционных мер.

Теперь сертификацией гражданских воздушных судов будут заниматься сертификационные центры и испытательные лаборатории, требования к которым определит Минтранс. Согласно документу, сроки сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности переносятся с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года, чтобы позволить «субъектам транспортной инфраструктуры перераспределить финансовые средства, необходимые для проведения процедуры сертификации».

Ранее в марте директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России Алина Малышева сообщила, что в настоящее время в России всего эксплуатируется 1367 воздушных судов, 739 из них зарегистрированы в иностранных реестрах.

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Дарья Рыбак
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