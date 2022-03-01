Российская авиакомпания решила бороться за свои самолеты

Директор по правовым вопросам авиакомпании «Победа» Алексей Танкевич заявил о том, что перевозчик готов защищать свои самолеты от ареста лизингодателей в рамках правового поля. Об этом он сообщил на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации, пишет «Интерфакс».

По словам Танкевича, лоукостер получил несколько уведомлений от лизингодателей о возврате воздушных судов. Директор отметил, что на данный момент у компании нет однозначного понимания, как быть в этой ситуации, однако она решила бороться за свой парк самолетов — перевозчик будет действовать в рамках правового поля.

Директор по правовым вопросам затруднился дать ответ на вопрос, планирует ли «Победа», в парке которой только Boeing 737, приобретать самолеты отечественного производства. Так, Танкевич сообщил, что принять одномоментное решение об эксплуатации других типов самолетов сложно. Тем не менее, перевозчик не планирует остановку деятельности.

Ранее в феврале самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines не смог улететь в Хабаровск из Мексики, где ему аннулировали страховку из-за западных санкций. Отмечалось, что теперь борт заберет зарубежный лизингодатель, воздушное судно принадлежит дубайской DAE Capital.