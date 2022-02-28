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Самолет российской авиакомпании забрали в Мексике из-за санкций

Самолет Nordwind Airlines не смог улететь в Хабаровск из Мехико из-за санкций ЕС

Фото: Shutterstock

Самолет российской авиакомпании Nordwind Airlines не смог улететь в Хабаровск из Мексики, где ему аннулировали страховку из-за западных санкций. Об этом «Интерфаксу» сообщила гендиректор аффилированного с перевозчиком туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

Boeing 777-300ER, следовавший по маршруту Хабаровск — Мехико — Хабаровск, не смог вернуться в Россию из-за аннуляции страховки. Отмечается, что теперь борт заберет зарубежный лизингодатель, воздушное судно принадлежит дубайской DAE Capital.

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«Самолет без пассажиров летел по маршруту Хабаровск — Мехико. Летел он с грузом, потом должен был вернуться обратно в Хабаровск, но самолет остановили там. Его страховка была аннулирована из-за санкций ЕС», — объяснила ситуацию Подгорная.

С 28 февраля российская авиакомпания «Аэрофлот» приостановила все рейсы в Европу. Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.

Ранее сообщалось, что Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИД формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.

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Дарья Рыбак
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