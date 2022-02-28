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«Аэрофлот» приостановит все рейсы в Европу

Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает все рейсы в Европу с 28 февраля

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает все рейсы в Европу с понедельника, 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.

Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.

Ранее сообщалось, что Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИД формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.

До этого главы МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Об этом заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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Марина Совина
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