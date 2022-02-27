Росавиация сформирует списки россиян для вывоза из стран Европы

Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИД формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. Об этом сообщается в совместном заявлении ведомств.

«В настоящее время... формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой», — говорится в сообщении. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график, следует из документа.

Ранее главы МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Об этом заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.