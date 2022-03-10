В России нашли способ оставить иностранные самолеты в стране

В Минтрансе предложили оставлять в стране иностранные самолеты по решению комиссии

Минтранс разработал проект постановления правительства, который может помочь сохранить в стране парк самолетов иностранного производства, несмотря на западные санкции. Проект документа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в Минтрансе нашли способ оставить иностранные самолеты в России. Теперь, возврат иностранных бортов лизингодателю возможен только по решению специальной правительственной комиссии по импортозамещению, которую возглавляет вице-премьер Юрий Борисов.

Если решение не принято, то авиакомпания продолжит использование авиатехники, при этом рассчитываться с лизингодателем из стран, входящих в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России «недружественные действия», она сможет в рублях, а обслуживать самолет — «в организациях, имеющих документ, подтверждающий их соответствие требованиям федеральных авиационных правил». Страховать и перестраховывать воздушные суда и двигатели также предполагается в российских страховых организациях на эквивалентных условиях.

Ранее в марте сообщалось, что американская корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Производитель авиационной техники также приостановил поставки в Россию запчастей. Кроме того, работа подразделений Boeing в Москве приостановлена. Причиной называется российская спецоперация на Украине.