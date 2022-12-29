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14:45, 29 декабря 2022Наука и техника

В России одобрили отечественное крыло и двигатель самолета МС-21

Росавиация одобрила российское крыло и двигатель ПД-14 пассажирского самолета МС-21

Фото: Dmitry Terekhov / Unsplash

Корпорация «Иркут» получила от Росавиации одобрение главных изменений в конструкцию пассажирского самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя и крыла из материалов отечественного производства. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

Документы, которые подтверждают внесение изменений в сертификат МС-21, получившего двигатель ПД-14 и крыло из композиционных материалов российского производства, вручили 29 декабря в Минпромторге России.

Отмечается, что в 2022 году успешно выполнили более 160 испытательных полетов на МС-21 с двигателями ПД-14. Летчики-испытатели ОКБ имени Яковлева проверили самолет на различных режимах эксплуатации.

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Ранее стало известно, что «Иркут» и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Жуковского завершили статические испытания МС-21.

В октябре второй МС-21, который получил двигатели ПД-14, совершил первый полет с аэродрома Иркутского авиационного завода.

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Даниил Иринин
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