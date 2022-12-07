«Иркут» и ЦАГИ завершили статические испытания МС-21

Корпорация «Иркут» и ЦАГИ завершили статические испытания самолета МС-21

Статические испытания среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 завершены. В ходе испытания самолета на стенде в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) имени профессора Жуковского были подтверждены его прочностные характеристики. Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Ростех».

«Корпорация «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации и Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского, входящий в НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского», завершили статические испытания самолета МС-21», — говорится в сообщении. В «Ростехе» отметили, что в ходе финального цикла испытаний, которые проводили на стенде в ЦАГИ, были подтверждены прочностные характеристики самолета.

Планер самолета, который проходил испытания в прошлом году, был отремонтирован и снова испытан на способность выдерживать нагрузки при приземлении с превышением вертикальной скорости. Также в ЦАГИ исследовали аварийную посадку самолета. «Испытания проводились на изолированном стенде кессона крыла из российских композиционных материалов. При аварийной посадке предусмотрено контролируемое разрушение "слабых звеньев" основной опоры шасси с последующим отделением стойки шасси от кессона крыла для предотвращения опасности течи топлива. В ходе испытаний доказано, что при превышении предельных нагрузок стойка шасси безопасно отделяется от самолета», — сообщили в госкорпорации.

Первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков отметил, что в ходе испытаний конструкция МС-21 выдержала нагрузки, которые превышали эксплуатационные, и подтвердила свою надежность. Серийное производство МС-21 намечено на 2024 год. «До 2030 года планируется выпустить порядка 270 таких авиалайнеров. На этих судах будут совершать перелеты миллионы пассажиров ежегодно», — приводит слова Артякова пресс-служба.

В ноябре гендиректор Научно-инновационного центра «Институт развития исследований, разработок и трансферта технологий» Николай Львов сообщил, что МС-21 получит систему мониторинга, которая позволит контролировать состояние крыла.