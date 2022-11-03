Лайнер МС-21 сможет контролировать состояние крыла

Гендиректор НИЦ «ИРТ» Львов: российский лайнер МС-21 получит систему мониторинга крыла

Российский лайнер МС-21 получит систему мониторинга, которая позволит контролировать состояние конструкций самолета. Об этом генеральный директор Научно-инновационного центра (НИЦ) «Институт развития исследований, разработок и трансферта технологий» («ИРТ») Николай Львов рассказал в интервью ТАСС.

По его словам, система сможет в режиме реального времени контролировать состояние композитного крыла МС-21. «У нас подписаны дорожная карта и план, сейчас разрабатывается техническое задание по внедрению системы на МС-21», — отметил Львов.

Система представляет собой набор датчиков различной физической природы, включая датчики деформации, акустической эмиссии, температуры и коррозии. Датчики ведут комплексное измерение различных параметров состояния конструкций авиатехники. После обработки в специально созданном программном комплексе информация выводится на ноутбук авиационного техника.

Система фиксирует возникновение дефектов в конструкции, их развитие, появление трещин, а также информирует о возможном нарушении целостности конструкции.

В октябре в госкорпорации «Ростех» сообщили, что летный образец МС-21, который проходил испытания с двигателями иностранного производства, совершил первый полет с российскими двигателями ПД-14.