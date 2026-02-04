Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 4 февраля 2026Экономика

В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

Савельев: Первые контракты на поставку Ил-114 будут заключены 23 февраля
Дмитрий Воронин

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает подписать контракты с авиакомпаниями на региональный самолет Ил-114 уже в феврале. Соответствующее заявление вице-премьера РФ Виталия Савельева приводит ТАСС.

По его словам, глава ОАК Вадим Бадеха пообещал, что сделано это будет 23 февраля. «Авиакомпании готовы при гарантировании ОАК характеристик подписывать такие контракты», — уточнил заместитель председателя правительства.

В конце января также стало известно о предварительном соглашении по поводу шести Ил-114-300, являющихся модернизированной версией Ил-114, индийской компании Flamingo Aerospace. Начало поставок самолетов запланировано на 2028 год.

Турбовинтовой Ил-114-300 предназначен для регионального сообщения. В ноябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что работы по его сертификации завершатся в первом квартале 2026-го.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили смену тона российской делегации на переговорах

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Украинская делегация прибыла в Абу-Даби и пожала руки

    В Москве задержали обокравшую квартиру россиянки супружескую пару

    США вернулись к закупкам одного российского металла

    Трамп проведет закрытую встречу в последний день действия ДСНВ

    Дания захотела разместить на своей территории украинские военные заводы

    В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

    Бразильский футболист ЦСКА рассказал о неожиданной реакции людей в России на улыбку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok