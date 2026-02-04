В правительстве сделали заявление о контрактах на поставки нового российского самолета

Савельев: Первые контракты на поставку Ил-114 будут заключены 23 февраля

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассчитывает подписать контракты с авиакомпаниями на региональный самолет Ил-114 уже в феврале. Соответствующее заявление вице-премьера РФ Виталия Савельева приводит ТАСС.

По его словам, глава ОАК Вадим Бадеха пообещал, что сделано это будет 23 февраля. «Авиакомпании готовы при гарантировании ОАК характеристик подписывать такие контракты», — уточнил заместитель председателя правительства.

В конце января также стало известно о предварительном соглашении по поводу шести Ил-114-300, являющихся модернизированной версией Ил-114, индийской компании Flamingo Aerospace. Начало поставок самолетов запланировано на 2028 год.

Турбовинтовой Ил-114-300 предназначен для регионального сообщения. В ноябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что работы по его сертификации завершатся в первом квартале 2026-го.