Россия собралась поставлять еще одну модель самолета в Индию

ОАК сообщила о контракте на поставку еще не сертифицированных Ил-114-300 в Индию

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») сообщила о предварительном соглашении на поставку шести самолетов Ил-114-300 индийской компании Flamingo Aerospace, с которой взят курс на стратегическое партнерство. Об этом сообщила пресс-служба ОАК.

Церемония подписания документа прошла в рамках Международной авиационной выставки Wings India 2026. Гендиректор ОАК Вадим Бадеха подчеркнул, что индийский рынок авиаперевозок растет на 11 процентов в год — быстрее, чем где бы то ни было в мире, что делает его интересным для российских производителей.

Начало поставки машин намечено на 2028 год. В ОАК выразили надежду, что Flamingo Aerospace станет ключевым партнером в продвижении российской авиационной продукции в Индии.

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 предназначен для регионального сообщения. В 2022 году предполагалось, что его поставки в авиакомпании начнутся уже в 2024 году, но к настоящему времени машина еще не сертифицирована. В ноябре прошлого года глава Росавиации Дмитрий Ядров предположил, что работы завершатся в первом квартале 2026-го.

При этом в июле прошлого года протокол совещания в Минтрансе засвидетельствовал, что летно-технические характеристики Ил-114-300 не соответствуют плановым.

В октябре прошлого года ОАК подписала меморандум с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) о выпуске SJ-100. Эта модель самолета также до сих пор не сертифицирована как и устанавливаемый на нее отечественный двигатель ПД-8.