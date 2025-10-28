Россия заручилась помощью Индии для выпуска SJ-100

ОАК и индийская HAL подписали соглашение о производстве самолетов SJ-100

Российская ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК; входит в «Ростех») и индийская государственная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по производству самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100). Об этом со ссылкой на информацию HAL сообщает «Интерфакс».

Каких-либо подробностей документа не приводится, российская сторона о нем пока не сообщала. Соответственно, в чем будет заключаться помощь индийской компании, неизвестно.

В конце прошлой недели глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что надеется на сертификацию SJ-100 в начале следующего года, после чего начнется их серийное производство. До этого сообщалось, что самолет сертифицируют в конце текущего года, а в планах, озвученных в 2022 году, говорилось о старте производства еще в 2023-м.

Перед этим в «Ростехе» отмечали, что установить на самолет SSJ-100 отечественные двигатели ПД-8 вместо франко-российских SaM146, которые используются при полетах сейчас, возможно, но дорого. В связи с этим, объяснили в госкорпорации, возникает вопрос целесообразности таких операций. Сам двигатель ПД-8 также пока не сертифицирован, хотя самолет SJ-100 с ними уже поднимался в воздух.