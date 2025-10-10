В России признали сложности замены двигателей на SSJ-100

«Ростех» объяснил проблему с заменой двигателей на SSJ-100 большими расходами

Установить на самолет SSJ-100 отечественные двигатели ПД-8 вместо франко-российских SaM146 возможно, но встает вопрос экономической целесообразности такого решения. Об этом в комментарии ТАСС рассказали в «Ростехе», головной структуре Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которые выпускают сам самолет и двигатели.

Представитель пресс-службы госкорпорации напомнил, что перед использованием двигателей ПД-8 имеющиеся лайнеры придется дорабатывать. А для этого следует сначала получить от авиакомпаний согласие «финансово участвовать в этом процессе».

Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что ОАК и ОДК обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом для проведения подобных работ, если на них будут средства.

Российский двигатель ПД-8 в настоящее время еще не сертифицирован, с весны этого года он проходит испытания вместе с лайнером SJ-100, импортозамещенной версией SSJ-100. В ОАК и «Ростехе» обещают, что поставки самолета в отечественные авиакомпании начнутся в 2026 году, хотя ранее предполагалось, что это произойдет в 2023-м.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров признал, что до 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, в числе которых 230 российских. Чиновник не сказал, какие именно самолеты придется приземлить, однако эти цифры почти полностью совпадают с количеством выпущенных SSJ-100, которые эксплуатируются только в России.

Основной проблемой SSJ-100 остается двигатель SaM146, который был разработан специально для этой модели и больше не выпускается. Французская сторона отвечала за наиболее сложную, так называемую горячую часть, полноценное обслуживание которой без участия производителя невозможно.

