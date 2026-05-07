Сертификацию российского гражданского самолета Ил-114-300 перенесли

Глава Ростеха Чемезов понадеялся на завершение сертификации Ил-114-300 в 2026-м

Госкорпорация «Ростех» надеется, что новый российский гражданский самолет Ил-114-300 будет успешно сертифицирован в 2026 году. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава компании Сергей Чемезов, передает ТАСС.

По его словам, сертификационные полеты машины почти завершаются, а передача лайнеров в авиакомпании уже близко. «Со следующего года, даже в этом году, первые машины уже сдадим», — пообещал Чемезов.

В июле прошлого года глава Минпромторга Антон Алиханов утверждал, что поставки самолетов Ил-114-300 заказчикам начнутся летом 2026-го. В феврале 2026-го он обещал, что самолет сертифицируют в ближайшие месяцы. Позднее ожидалось, что необходимые работы завершатся в мае или июне. О причинах нового промедления в этом вопросе не сообщается.

Тем не менее Чемезов подчеркнул, что «самолет получился очень хороший». Ил-114-300 должен заменить советские Ан-24 и Ан-26, для которых уже нет запчастей, а их ремонт практически не осуществляется.

В ходе той же встречи глава «Ростеха» сообщил, что начало серийного производства SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, и сертификация МС-21 переносятся на 2027 год.

Комплексная программа развития гражданской авиации, утвержденная в 2022 году, после того как от сотрудничества с Россией отказались главные производители гражданской авиатехники, предусматривала начало поставок в авиакомпании Ил-114-300 в 2024 году с выходом на производство 12 единиц в год в 2026-м.