Российские самолеты собрались сертифицировать по частям

Глава Минпромторга Алиханов заявил о скорой частичной сертификации Ил-114-300

Следующим российским самолетом, который пройдет процедуру сертификации, станет региональный Ил-114-300, модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Об этом в кулуарах выставки «Иннопром. Саудовская Аравия» заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, Росавиация и сертификационные центры должны выдать машине необходимые документы в ближайшие месяцы. При этом министр уточнил, что речь идет о частичной сертификации.

«И потом, конечно, будет следовать еще целый ряд расширений возможностей для этих самолетов, потому что не все сразу технические возможности проходят сертификацию», — объяснил он. Какие возможности не попадут в первичную сертификацию, чиновник не уточнил.

Далее, указал Алиханов, настанет время для сертификации SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100. Потом, к концу года, завершатся работы над МС-21, который пока не совершил ни одного полета в комплектации, предназначенной для поставок авиакомпаниям.

Ранее стало известно, что сертификация двигателя ПД-8, предназначенного для установки на самолет SJ-100, состоится не раньше конца лета. При этом некоторые эксперты сомневаются, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОДК; входит в «Ростех») сможет уложиться в такие сроки.

В прошлом месяце Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») договорилась о поставках Ил-114-300 в Индию. Однако начаться они должны не раньше 2028 года.