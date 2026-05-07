11:28, 7 мая 2026

Начало эксплуатации российских самолетов назвали «размытым процессом»

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Начало поставок новых российских самолетов авиакомпаниям не означает, что их сразу же будут полноценно использовать, так как остается ряд естественных ограничений. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он назвал старт эксплуатации новых моделей «достаточно размытым процессом», поскольку сначала машины придется отправлять на короткие рейсы. Дело в том, что работе с ними нужно будет обучить летный экипаж и наземные службы аэропортов. Как долго продлится обучение, министр не уточнил.

Вместе с тем Алиханов добавил, что после получения всех разрешительных документов производителям для передачи самолетов заказчикам потребуется один-два месяца. По его словам, готовность серийных бортов находится на высоком уровне.

К настоящему времени ни один новый российский самолет не прошел процедуру сертификации, а сроки ее завершения не раз переносились. По состоянию на май производители и профильные ведомства надеются, что все необходимые работы удастся выполнить в 2026 году.

Впрочем, в апреле Алиханов не исключал, что сертификация лайнера МС-21 затянется из-за небольшого числа уже выполненных сертификационных полетов. Ожидается, что первым разрешение получит Ил-114-300, работы должны завершиться в мае или июне. Что касается SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, то пока что сертификат не получил устанавливаемый на него двигатель ПД-8.

Ранее сообщалось, что Минпромторг ищет способ продлить летную годность лайнеров SSJ-100 и ищет исполнителя работ по расширению их назначенного ресурса, повышению надежности и поддержанию налета. На эти цели ведомство готово потратить 4,5 миллиарда рублей.

