Начало эксплуатации российских самолетов назвали «размытым процессом»

Алиханов описал ограничения при начале эксплуатации новых российских самолетов

Начало поставок новых российских самолетов авиакомпаниям не означает, что их сразу же будут полноценно использовать, так как остается ряд естественных ограничений. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он назвал старт эксплуатации новых моделей «достаточно размытым процессом», поскольку сначала машины придется отправлять на короткие рейсы. Дело в том, что работе с ними нужно будет обучить летный экипаж и наземные службы аэропортов. Как долго продлится обучение, министр не уточнил.

Вместе с тем Алиханов добавил, что после получения всех разрешительных документов производителям для передачи самолетов заказчикам потребуется один-два месяца. По его словам, готовность серийных бортов находится на высоком уровне.

К настоящему времени ни один новый российский самолет не прошел процедуру сертификации, а сроки ее завершения не раз переносились. По состоянию на май производители и профильные ведомства надеются, что все необходимые работы удастся выполнить в 2026 году.

Впрочем, в апреле Алиханов не исключал, что сертификация лайнера МС-21 затянется из-за небольшого числа уже выполненных сертификационных полетов. Ожидается, что первым разрешение получит Ил-114-300, работы должны завершиться в мае или июне. Что касается SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, то пока что сертификат не получил устанавливаемый на него двигатель ПД-8.

Ранее сообщалось, что Минпромторг ищет способ продлить летную годность лайнеров SSJ-100 и ищет исполнителя работ по расширению их назначенного ресурса, повышению надежности и поддержанию налета. На эти цели ведомство готово потратить 4,5 миллиарда рублей.