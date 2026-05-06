В России захотели продлить летную годность отечественных самолетов

«Интерфакс»: Минпромторг направит до 4,5 млрд рублей на продление ресурса SJ-100

Минпромторг РФ хочет продлить летную годность отечественных самолетов Superjet 100 и ищет исполнителя работ по расширению их назначенного ресурса, повышению надежности и поддержанию налета. Об этом со ссылкой на данные о конкурсе, объявленном на сайте госзакупок, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что итогом проведенных работ максимальной стоимостью в 4,5 миллиарда рублей, которые нужно будет завершить до 20 декабря 2028 года, должно стать увеличение ресурса Superjet 100 (SJ-100) с текущих 10-15 до 15-20 тысяч полетов. Также допустимый налет должен вырасти с 15-25 до 25-40 тысяч часов, а срок эксплуатации — с 15 до 20 лет.

В материалах отмечается, что проектный ресурс самолетов семейства составляет 54 тысячи полетов, 70 тысяч летных часов и 25 лет эксплуатации. В ведомстве уточнили, что расширение ресурса является плановым процессом для любого воздушного судна, и очередной этап такой работы проводится, когда налет машин достигает 80 процентов от текущего назначенного показателя.

SJ-100 является импортозамещенной версией SSJ-100. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что салон российского производства, устанавливаемый на самолет, оказался качественнее того, что поставляли зарубежные производители. Также он напомнил, что согласно мировому опыту на создание нового авиалайнера с нуля требуется 20 лет, и даже такие сроки не гарантируют результата.