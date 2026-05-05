11:44, 5 мая 2026

В России рассказали о сложностях с созданием новых самолетов

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Создание нового самолета с нуля без наработок или использования мирового опыта растягивается более чем на 20 лет, при этом не всегда попытка будет удачной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Если у вас ничего не было для создания лайнера, и вы решили построить с нуля все системы, двигатели, планер, аэродинамику и так далее, вам и 20 лет не хватит», — объяснил он.

Министр вспомнил пример японской Mitsubishi, которая пыталась выйти на рынок гражданской авиатехники, но столкнулась с многомиллиардными убытками и отказалась от идеи. При этом создать собственный самолет ей так и не удалось.

В настоящее время в России продолжается разработка пяти новых гражданских самолетов, а еще один проект («Освей») готовится совместно с Белоруссией. В Комплексной программе развития гражданской авиации (КПГА) в варианте 2022 года предусматривалось большее число моделей, причем к 2026 году они должны были уже активно производиться.

По состоянию на начало мая ни один из новых российских самолетов не прошел процедуру сертификации. Ожидается, что первым разрешение получит Ил-114-300, но за последние месяцы сроки неоднократно переносили. Согласно последним сообщениям, работы должны завершиться в мае или июне.

Ранее замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков рассказал, что поставку первой партии российских самолетов МС-21 авиакомпаниям могут отложить до 2027 года. Начало разработки лайнера относится еще к середине 2000-х годов, однако проект столкнулся с определенными сложностями в рамках импортозамещения.

