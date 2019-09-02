Поветкин отреагировал на отказ Усика драться с россиянами

Российский боксер Александр Поветкин прокомментировал решение украинца Александра Усика не проводить бои с россиянами. Его слова приводит ТАСС.

Поветкин посчитал действия Усика правильными. «Красавец. Молодец. Все равно в политику переведут», — заявил он. По словам россиянина, он не задумывался о поединке с украинцем и никогда не обсуждал с ним возможность совместного боя.

В июне этого года Усик отказался от поединка с Поветкиным. Украинский боксер назвал причиной возможную «политическую грязь».

1 сентября Поветкин одержал победу над британцем Хьюи Фьюри единогласным судейским решением. В результате россиянин стал обладателем пояса WBA International в тяжелом весе. На его счету 35 побед и два поражения.

Усик становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. После успешной защиты в поединке с британцем Тони Белью он решил сосредоточиться на выступлении в тяжелой весовой категории и утратил статус абсолютного чемпиона мира. Украинец ни разу не уступал в профессиональной карьере, одержав 16 побед.

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