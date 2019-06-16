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Усик отказался от чемпионского пояса

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Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик отказался от титула чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе. Об этом сообщил его менеджер Эгис Климас в Instagram.

«Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула. Он благодарит IBF за поддержку и в будущем поборется за пояс в тяжелом весе. Таким образом, полноценный чемпионский титул IBF будет сегодня доступен для победителя боя Юниер Дортикос — Эндрю Табити», — написал Климас.

6 июня Усик расстался с титулом чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) вслед за титулом по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

В марте украинский боксер отказался от аналогичного титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В последний раз Усик выходил на ринг в ноябре 2018-го Усик и отправил в нокаут британца Тони Белью, сохранив титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. В этом бою он защитил пояса по версиям WBC, WBO, WBA и IBF. Украинский боксер одержал 16 побед в карьере.

Бой Дортикос — Табити состоялся в субботу, 15 июня, в Риге в рамках 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Поединок завершился победой Дортикоса. Таким образом, он завоевал титул по версии IBF и стал первым финалистом второго сезона WBSS.

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