Усика лишили чемпионского титула

Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает Boxing Scene.

Организация объявила спортсмена «чемпионом в отпуске». Таким образом, 32-летний украинец будет иметь право приоритетного боя за возвращение титула.

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8 мая стало известно, что дебют Усика в тяжелом весе сорвался из-за травмы. Первоначально планировалось, что украинец встретится с камерунцем Карлосом Такамой 25 мая.

В конце марта Усик отказался от пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе. В случае сохранения титула он обязан был провести его защиту в поединке с россиянином Денисом Лебедевым.

В ноябре 2018-го Усик победил британца Белью и сохранил титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Кроме того, украинский тяжеловес одержал 16 побед в карьере. Он ни разу не уступал на профессиональном уровне.

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