Стала известна новая дата боя-реванша Поветкина и Уайта

Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится 6 марта. Новая дата поединка стала известна порталу BoxingScene.

Изначально бой должен был пройти 21 ноября 2020 года, его перенесли на 30 января 2021-го, однако и в эту дату он не состоится. Причиной стал коронавирус у россиянина.

12 января Поветкин рассказал о состоянии во время болезни. Он заявил, что более недели у него держалась температура выше 38 градусов, после чего он попал в больницу, где ему начали ставить капельницы.

В первом бою, который состоялся 22 августа, Поветкин нокаутировал Уайта. 40-летний российский тяжеловес завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а также стал обладателем почетного пояса WBC Diamond.

На счету Поветкина 36 побед (25 — нокаутом) и два поражения. Уайт за карьеру выиграл 27 поединков (18 — нокаутом), два — проиграл.