Поветкин впервые прокомментировал дисквалификацию из-за допинга

Боксер Александр Поветкин назвал дисквалификацию из-за допинга глупостью

Российский боксер Александр Поветкин впервые прокомментировал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен назвал решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) ерундой и глупостью.

ITA объявило о дисквалификации Поветкина 24 января. Срок отстранения — четыре года. В пробе спортсмена за 2014 год был найден запрещенный остарин. Дисквалификация действует с 21 октября 2024 года по 20 октября 2028 года.

45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. Боксер завершил карьеру в 2021-м.