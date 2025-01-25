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13:09, 25 января 2025Спорт

Поветкин впервые прокомментировал дисквалификацию из-за допинга

Боксер Александр Поветкин назвал дисквалификацию из-за допинга глупостью
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jason Cairnduff / Action Images / Reuters

Российский боксер Александр Поветкин впервые прокомментировал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен назвал решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) ерундой и глупостью.

ITA объявило о дисквалификации Поветкина 24 января. Срок отстранения — четыре года. В пробе спортсмена за 2014 год был найден запрещенный остарин. Дисквалификация действует с 21 октября 2024 года по 20 октября 2028 года.

45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. Боксер завершил карьеру в 2021-м.

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