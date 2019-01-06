Британцы признали СВР могущественнее ГРУ

Служба внешней разведки (СВР) России пытается создать в Великобритании новую шпионскую сеть после того, как сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба были выдворены из-за дела об отравлении Скрипалей. При этом Лондон считает СВР опаснее и профессиональнее ГРУ, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в британских властях.

Власти королевства все более обеспокоены попытками СВР вернуть российской разведке плацдарм на территории страны. Ведомство, которое газета называет эквивалентом МИ-6, якобы получило от Кремля задание возобновить операции в Британии. Работа ГРУ, которое Лондон считает организатором покушения на Сергея Скрипаля с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок», была успешно нейтрализована. Однако британские спецслужбы полагают, что СВР является гораздо более профессиональной и опасной организацией и представляет большую угрозу.

«Мы больше боимся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ, — заявил высокопоставленный источник в британском правительстве. — Если Москва даст СВР больше ресурсов и свободы действий в Соединенном Королевстве (что, мы полагаем, и происходит), то это вызывает гораздо большее беспокойство, поскольку это более профессиональная организация».

Другой собеседник издания отметил, что сеть ГРУ в Британии была разрушена, и российским разведчикам понадобятся годы, чтобы перегруппироваться. После атаки в Солсбери Британия выслала 23 российских дипломата. Власти уверены, что все они были агентами ГРУ и СВР.

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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный западными спецслужбами в 1990-х годах, и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере города Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что за покушением стоит Россия — Скрипали были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». 5 сентября Лондон назвал имена и показал фотографии обвиняемых — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, по утверждению Британии, работают на ГРУ. Через несколько дней Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором заявили, что не имеют отношения к разведке, а в Британию приехали, чтобы «оторваться».

Позже Bellingcat и The Insider опубликовали расследования, в которых утверждали, что Петров и Боширов действительно работают на ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига соответственно. Боширов-Чепига, по информации журналистов, имеет звание Героя России.

Москва неоднократно отрицала любую причастность к покушению на Скрипалей, а также на высшем уровне заявляла, что Петров и Боширов не имеют отношения к спецслужбам или криминалу.

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