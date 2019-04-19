Дебаты Порошенко и Зеленского растащили на мемы

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вдохновили пользователей сети на творчество. Зрители дебатов сделали мемы из кадров из трансляции и высказываний политиков.

Внимательные зрители обратили внимание на детали, которые уловили не все.

Дебаты кандидатов в президенты Украины прошли 19 апреля. За прениями оппонентов на киевском стадионе «Олимпийский» наблюдали, по данным МВД страны, 22 тысячи зрителей. В ходе дебатов претенденты на пост главы государства встали на колени.

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