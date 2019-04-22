От степных пожаров в Забайкалье пострадали почти 650 человек

Пострадавшими от природных пожаров в Забайкалье признаны 645 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Минсоцзащиты региона Евгений Казаченко, передает ТАСС.

По его словам, количество пострадавших постоянно меняется. Казаченко отметил, что руководство региона планирует начать единовременные выплаты погорельцам в понедельник, 22 апреля.

Материальная помощь в размере 10 тысяч рублей рассчитана на 546 человек. Люди, частично утратившие имущество, получат по 50 тысяч рублей, а те, кто лишился всего имущества — по 100 тысяч. Для этих целей из регионального бюджета выделили 5,46 миллионов рублей.

Как заявил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства края Андрей Гурулев, власти региона надеются к вечеру понедельника ликвидировать лесные пожары на площади около 20 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Ималке Забайкальского края степной пожар уничтожил почти все шестьдесят жилых домов. На территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации. Позднее президент России Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву усилить группировку МЧС для борьбы с пожарами в Забайкальском крае и своевременно эвакуировать жителей пострадавших районов.

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