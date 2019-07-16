Стало известно об изоляции Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского пытается не допустить прямой коммуникации главы государства с «внешним миром». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, в Офисе президента действуют несколько групп влияния, каждая из которых пытается сделать так, чтобы Зеленский общался с разными ведомствами только через посредников. «Они стараются держать Зеленского в удобном для него футляре, между своими», — отметил собеседник «Украинской правды». Уточняется, что в настоящее время все контакты Зеленского контролирует глава Офиса президента Андрей Богдан.

В качестве примера изоляции Зеленского приводится скандал с нотой МИД Украины в адрес России, которую не согласовали с главой государства. По словам собеседника «Украинской правды», министр иностранных дел страны Павел Климкин несколько раз пытался добиться встречи с президентом и звонил в приемную, однако переговоры так и не состоялись. «Перед визитами Зеленского во Францию и Германию Климкин звонил в приемную, сидел на трубке. Но с момента инаугурации Зеленский ни разу так и не принял министра», — отметил источник.

27 июня Зеленский заявил, что узнает о «международных шагах» Украины из интернета, поскольку министр Климкин не согласовал с ним ответ на российскую ноту по задержанным в Керченском проливе украинским морякам. Глава МИД ответил, что имел полномочия отвечать на ноту без согласования с президентом. Позже Зеленский просил премьер-министра Украины Владимира Гройсмана привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.

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