Генпрокурор Украины обвинил антикоррупционное бюро в сговоре с США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) согласовывает новые уголовные дела с иностранными спецслужбами. Об этом он сказал в интервью порталу «Цензор.нет» (запрещен в России).

«Работники НАБУ передают проекты подозрений в посольство одной из дружественных нам стран. И об этом известно ... этой дружественной стране», — заявил генпрокурор, не уточняя, о каком государстве идет речь.

Далее в том же интервью Луценко коснулся темы визита в США, где он встречался с личным адвокатом президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани по его приглашению. Собеседники от принимающей стороны задавали вопросы о политической ситуации и правоохранительной системе Украины, но, по мнению генпрокурора, они уже располагали достаточным количеством информации по этому поводу.

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«Кажется, он (Джулиани — прим. «Ленты.ру») еще до нашей встречи осознал, что НАБУ вместо того, чтобы ловить коррупционеров из высших эшелонов власти, занимается политикой. Украинской и американской», — поделился Луценко.

18 августа НАБУ объявило, что генпрокурор страны прикрывает масштабную коррупционную схему на таможне, в которой задействованы как должностные лица Государственной фискальной службы, так и ряд компаний. Расследование ведется с 2017 года, однако Луценко своими решениями препятствует доведению дела до суда.

Луценко получил свой пост по указу бывшего президента Петра Порошенко в 2016 году после того, как прошлый генпрокурор Виктор Шокин был уволен по требованию бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Весной 2019-го стало известно, что Шокин расследовал коррупционную схему в крупнейшей газовой компании страны Burisma. Одним из фигурантов расследования был сын Байдена.

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