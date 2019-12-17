Донбасс взял курс на интеграцию с Россией

Курс на интеграцию с Россией, взятый самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), не противоречит минским соглашениям и будет продолжен, считает глава ДНР Денис Пушилин. Его слова приводит «Интерфакс».

Пушилин напомнил, что в комплексе мер по реализации минских соглашений закреплена возможность экономического, социокультурного, научно-образовательного, спортивного, бытового и другого сотрудничества с Россией. По его мнению, это укладывается в стратегию мирного урегулирования конфликта.

Его позицию поддержал глава ЛНР Леонид Пасечник. «Интеграция с Российской Федерацией никак не противоречит минским договоренностям, и мы будем ее осуществлять вне зависимости от того, хочет Киев этого или нет», — заявил он.

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9 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже лидеры Германии, России, Франции и Украины приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям от 2015 года. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что переписывать минские соглашения нельзя. По его словам, в этом случае можно потерять все ранее достигнутые договоренности и создать ситуацию, при которой будет невозможно что-то сделать.

В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия; Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить региону особый статус.

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