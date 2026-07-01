ВСУ потребовали от администрации Харьковской области покинуть два населенных пункта

ВСУ потребовали от администрации Харьковской области покинуть Слатино и Русскую Лозовую

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) потребовало от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть подконтрольные Киеву населенные пункты Слатино и Русскую Лозовую. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Украинское командование требует от Дергачевской военной администрации Харьковской области покинуть населенные пункты Слатино и Русскую Лозовую», — говорится в сообщении.

Как сообщили представители силовых структур, глава Дергачевской военно-гражданской администрации Вячеслав Задоренко призывает мирных жителей, которые остаются в населенных пунктах, самостоятельно покинуть свои села.

Ранее ВС России нанесли мощный удар по 24 населенным пунктам в Харьковской области. Отмечается, что главными целями стали объекты инфраструктуры.