На Украине предрекли победу Залужному на президентских выборах

«Страна»: Залужный победит Зеленского в случае проведения президентских выборов

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол Украины в Британии Валерий Залужный с высокой долей вероятности победит главу Украины Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Если на выборы пойдет Залужный, то публикация "пленок Миндича" с голосом президента и других материалов коррупционных дел может стать для рейтинга Зеленского фатальной», — предрекли журналисты.

Издание считает, что Залужный может оказаться не единственным сильным конкурентом Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский вызвал в Киев Залужного, так как боится потерять власть.