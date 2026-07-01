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22:21, 1 июля 2026Мир

Вертолет США совершил аварийную посадку в Аравийском море

Военный вертолет США совершил аварийную посадку в Аравийском море, пропал член экипажа
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Donald Holbert / U.S. Navy / Reuters

Военный вертолет США совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море. Об этом сообщило Центральное командование Военно-морских сил (ВМС) Соединенных Штатов в соцсети X.

Как указано в публикации, речь идет о вертолете MH-60S Sea Hawk, приписанном к авианосцу USS George H.W. Bush (CVN 77).

«Нет никаких признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Трое из четырех членов экипажа вертолета были спасены и находятся в стабильном состоянии на борту George H. W. Bush», — сказано в заявлении командования.

В настоящее время силы и средства ВМС США ищут еще одного члена экипажа, который все еще числится пропавшим без вести, отмечается в публикации. Причины инцидента выясняются.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в море у берегов Великобритании — пилотов нашли дрейфующими на крыле воздушного судна. Летевший из Ирландии в Италию самолет подал сигнал бедствия над ирландским морем из-за технической неполадки.

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