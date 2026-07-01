Угрозу прихода в Россию рекордной жары из Европы оценили

Синоптик Тишковец: Европейская рекордная жара не грозит России

Охватившая Европу рекордная жара не грозит России. Такое мнение в беседе с «Московским комсомольцем» высказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Такая знойная погода, какая установилась в Европе, для России несвойственна, уверяет метеоролог. «Плюс 40 — это не про нас», — утверждает синоптик. Вдобавок, согласно прогностическим моделям, в течение июля в этом году температура будет близка к многолетней климатической норме: к примеру, в Москве столбики термометров будут держаться на отметке плюс 23 днем и плюс 13 ночью.

Знойная погода в начале июля ожидается разве что на юго-западе и юге Русской равнины. До плюс 30-35 градусов температура поднимется в Новороссии, в междуречье Волги, в Крыму и на Кубани, но для этих районов такие показатели соответствуют норме. Таким образом, погода в июле не будет ни жаркой, ни прохладной — июль, по словам Тишковца, будет умеренным, как и должно быть в средней полосе России.

Накрывающие Москву волны жары не принесут в мегаполис засуху, успокаивают синоптики. В предстоящие выходные столица окажется во власти грозовых дождей. При этом на температурный фон осадки сильно не повлияют: показатель останется на уровне плюс 25 градусов.