В России предложили вселить в «обезумевших соседей» одну мысль

Во Франции нужно вернуть гильотину, если она продолжит предлагать ядерные гарантии другим странам. Об этом заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в ходе круглого стола «Стратегическая стабильность и стратегическое сдерживание в многополярном ядерном мире», передает корреспондент «Ленты.ру».
«Когда Франция будет предлагать ядерные гарантии другим странам, тогда я предложу французскому народу вспомнить о его великих революционных традициях — ввести обратно гильотину», — заявил эксперт.
Нам нужно вселить в обезумевших соседей эту мысль. Это наша обязанность как великой державы, великой цивилизации., великой цивилизации. Это наша обязанность как русских
По словам Караганова, те, кто предлагают подобные меры, не должны в принципе руководить страной.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает политику ядерного сдерживания. Так, он распорядился увеличить количество ядерного оружия.