В России предложили вселить в «обезумевших соседей» одну мысль

Карганов: Франции нужно вернуть гильотину, если она продолжит предлагать ядерные гарантии

Во Франции нужно вернуть гильотину, если она продолжит предлагать ядерные гарантии другим странам. Об этом заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в ходе круглого стола «Стратегическая стабильность и стратегическое сдерживание в многополярном ядерном мире», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда Франция будет предлагать ядерные гарантии другим странам, тогда я предложу французскому народу вспомнить о его великих революционных традициях — ввести обратно гильотину», — заявил эксперт.

Нам нужно вселить в обезумевших соседей эту мысль. Это наша обязанность как великой державы, великой цивилизации., великой цивилизации. Это наша обязанность как русских Сергей Караганов научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

По словам Караганова, те, кто предлагают подобные меры, не должны в принципе руководить страной.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает политику ядерного сдерживания. Так, он распорядился увеличить количество ядерного оружия.