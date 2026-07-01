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22:13, 1 июля 2026Мир

В России предложили вселить в «обезумевших соседей» одну мысль

Карганов: Франции нужно вернуть гильотину, если она продолжит предлагать ядерные гарантии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Во Франции нужно вернуть гильотину, если она продолжит предлагать ядерные гарантии другим странам. Об этом заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в ходе круглого стола «Стратегическая стабильность и стратегическое сдерживание в многополярном ядерном мире», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Когда Франция будет предлагать ядерные гарантии другим странам, тогда я предложу французскому народу вспомнить о его великих революционных традициях — ввести обратно гильотину», — заявил эксперт.

Нам нужно вселить в обезумевших соседей эту мысль. Это наша обязанность как великой державы, великой цивилизации., великой цивилизации. Это наша обязанность как русских

Сергей Карагановнаучный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

По словам Караганова, те, кто предлагают подобные меры, не должны в принципе руководить страной.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж ужесточает политику ядерного сдерживания. Так, он распорядился увеличить количество ядерного оружия.

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