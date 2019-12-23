Литва обвинила Россию в переписывании истории после слов Путина

Президент Литвы Гитанас Науседа после слов президента России Владимира Путина о начале Второй мировой войны обвинил Москву в переписывании истории. Он написал об этом на своей странице в Facebook.

По его словам, отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова — Риббентропа представляет собой пример того, как «Россия всеми силами стремится переписать историю». Глава Литвы указывает, что одним из итогов этих соглашений стала «оккупация балтийских стран».

Науседа призвал не забывать уроки, которые необходимо извлечь из истории Европы, поскольку историческая память определяет восприятие будущего. «Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками», — написал он.

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Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, которая прошла 19 декабря, напомнил о подписании пакта Молотова — Риббентропа, однако добавил, что СССР стал последним государством, согласившимся договориться с гитлеровцами, поскольку на тот момент страна осталась с ними один на один.

19 сентября Европарламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа. В МИД России резко осудили такой подход к историческим данным.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия напала на Польшу, 17 сентября на территорию страны вошли части Красной армии.

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