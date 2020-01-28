Сванидзе ответил Зеленскому на слова о вине СССР в развязывании Второй мировой

Советский Союз причастен к началу Второй мировой войны, но конфликт развязала нацистская Германия, заявил Ura.ru журналист и член совета при президенте России по правам человека Николай Сванидзе. Так он ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому на слова о вине СССР в развязывании войны в 1939 году.

«Я думаю, что войну развязала гитлеровская Германия — это исторический факт. Но ответственность Советского Союза достаточно велика», — отметил он. Сванидзе подчеркнул, что не меньшая ответственность также лежит на Англии и Франции, организовавших Мюнхенский сговор, который эти страны признавали с самого начала и считают его «позорным фактом в их истории».

Журналист пояснил, что пакт Молотова — Риббентропа между СССР и Германией способствовал нападению военных Гитлера на Польшу. «Сейчас мы как бы откатываемся назад, и даже речь идет о том, что мы должны гордиться этой позорной сделкой, что мне совершенно непонятно», — заключил Сванидзе.

Ранее Зеленский после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. По словам украинского лидера, в развязывании войны Советский Союз виноват наравне с нацистской Германией.

Согласно официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Польское государство отмечает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!