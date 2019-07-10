Сванидзе осадил критика победы советских войск под Прохоровкой

Российский журналист Николай Сванидзе назвал слова своего немецкого коллеги Свена Феликса Келлерхоффа о боях под Прохоровкой неэтичными и окрестил его «не самым умным» специалистом. Его высказывание приводит портал Ura.ru.

Сванидзе уточнил, что большинство немцев знает, что такие заявления делать не стоит. Он добавил, что в течение десятилетий после войны немецкие граждане были аккуратны в своих выражениях относительно прошедших военных действий. Келлерхофф, считает телеведущий, «далеко не самый умный немецкий журналист».

По словам Сванидзе, тема Великой отечественной войны сейчас является сакральной, и специалисты боятся затрагивать ее, чтобы не быть обвиненными в русофобии. Он уверен, что историкам предстоит изучить подробности сражения под Прохоровкой и сделать выводы, не политизируя обстоятельства.

Ранее журналист немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф усомнился в масштабах танкового сражения под Прохоровкой, которое принято считать одним из крупнейших в истории. Поводом для этого стали недавно обнаруженные исторические фотографии.

Келлерхофф также призвал снести памятник, посвященный этому сражению, так как, по его словам, победы советские солдаты в этом поле не одержали.

Бой под Прохоровкой — сражение между немецкими и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы, произошедшее 12 июля 1943 года. Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных командованием.

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