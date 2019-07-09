Написавшего про пытки ФСБ журналиста обвинили в воздействии на подсознание людей

Журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова обвинили в злоупотреблении свободой информации, полицейский указал, что одной из статей он «воздействовал на подсознание людей», сообщает «Коммерсантъ».

В апреле 2019 года газета «Якутск вечерний» публиковала статью о похищении и избиении программиста Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). По словам научного сотрудника, его пытали сотрудники ФСБ из-за комментариев в соцсетях про инцидент в Архангельске в октябре 2018 года, когда студент-анархист совершил самоподрыв у здания районного ФСБ.

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Участковый уполномоченный майор Рушан Алимов 2 июля пришел в редакцию и требовал от автора проехать с ним для дачи объяснений. Заместитель главного редактора издания Виталий Обедин отметил, что таким образом полицейский «усиленно отрабатывал "заказ" регионального управления ФСБ».

Позднее Алимов открыл административное дело по п. 1 ст. 13.15 КоАП России (злоупотребление свободой массовой информации). В тексте Романова сотрудник полиции прочитал фрагмент: «это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах». Он посчитал, что часть текста «содержит скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние».

По версии МВД, Романова сразу уведомили о наличии дела об административном правонарушении, но он под разными предлогами просил перенести дачу объяснений на потом. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заверил, что в СЖР держат ситуацию на контроле. «Я думаю, что это что-то за гранью. Что такое "действует на подсознание"? Таким должны заниматься медицинские работники», — добавил он.

В мае 2017 года The New Times получил предупреждение от Роскомнадзора за интервью с террористом из Калуги. В ведомстве посчитали, что текст содержит признаки оправдания терроризма. Через месяц главный редактор журнала Евгения Альбац объявила о закрытии издания, но сохранении сайта.

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