The New Times получил предупреждение за интервью с террористом из Калуги

Роскомнадзор вынес предупреждение редакциям и учредителю журнала The New Times и издания Newtimes.ru за публикацию материала, «содержащего признаки оправдания терроризма». Об этом говорится на сайте ведомства.

В свою очередь, главный редактор журнала Евгения Альбац пояснила в Facebook, что предупреждение касается интервью, взятого Павлом Никулиным у уроженца Калужской области, который принял ислам и примкнул к боевикам в Сирии. Материл вышел под заголовком «Из Калуги с джихадом».

Альбац выразила недоумение по поводу того, что российские власти публично заявляют, «что тысячи россиян воюют за ИГ (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Ленты.ру»), а писать о мотивах, почему русский парень из Калуги принимает ислам и уезжает воевать в Сирию, — это "признаки оправдания терроризма"». Решение надзорного органа журнал намерен обжаловать в суде.

Согласно закону, СМИ в России может получить от регулятора два предупреждения за год. После этого Роскомнадзор вправе требовать через суд отзыва у издания лицензии.