Журнал The New Times закроется

Главный редактор российского журнала The New Times Евгения Альбац объявила о его закрытии. Об этом она написала в Facebook.

К посту она прикрепила снимок обложки последнего номера. На ней изображены закрытые глаза со слезой, под ними расположена надпись «Спасибо, что были с нами».

В комментариях журналист подтвердила, что издание действительно прекращает свое существование. «Деньги кончились, Леня, вот так», — ответила Альбац на вопрос издателя портала 7x7 Леонида Зильберга о причине такого решения. Она добавила, что подробности можно будет прочесть в последнем номере (выйдет 5 июня).

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В мае The New Times получил предупреждение от Роскомнадзора за интервью с террористом из Калуги. По мнению надзорного органа, оно содержит признаки оправдания терроризма. В феврале 2016 года Роскомнадзор обратил внимание на неправильного упоминание журналом «Правого сектора» — издание не указало, что группировка запрещена в России. До этого издание девять лет не вызывало никаких вопросов у ведомства.

В августе того же года типография «Пушкинская площадь» отказалась печатать очередной тираж The New Times, хотя работала с ним восемь лет.

Журнал выходил еженедельно с 1943 года. В СССР печатался под названием «Новое время».