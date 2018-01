К автору интервью с террористом из Калуги нагрянула полиция

Журналист Павел Никулин, который опубликовал в издании The New Times интервью «Из Калуги с джихадом», сообщил об обыске в своей московской квартире. По его словам, это связано с делом о терроризме, передает в среду, 31 января, агентство «Москва».

«Идет обыск в квартире. У меня отобрали телефон», — успел в конце сообщить Никулин, после чего связь прервалась.

Он рассказал, что постановление об обыске было выдано судом в Калуге. В документе указана статья 205 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Журналист полагает, что внимание полиции связано с его текстом в The New Times.

В июне 2017-го судебный участок Тверского мирового суда оштрафовал журнал на 100 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации.

Интервью было опубликовано весной прошлого года. Герой материала — молодой человек из Калужской области, который принял ислам и уехал в Сирию воевать за «исламскую идею». Роскомнадзор усмотрел в тексте признаки оправдания террористической деятельности.

Никулин — журналист, сопредседатель независимого «Профсоюза журналистов». Работал в «Московский новостях», «Русской планете», интернет-газете «Бумага». Писал для сайта «Сноб», «Медиазоны», The New Times, портала «Спектр». Главный редактор самиздата Moloko plus.

