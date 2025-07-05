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18:37, 5 июля 2025Интернет и СМИ

Цукерберг надел костюм орла на день независимости США

Цукерберг надел костюм орла и прокатился на серфе в день независимости США
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Американский миллиардер Марк Цукерберг надел костюм орла и прокатился на серфе в день независимости США. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Это самая глупая вещь, которую я делал?» — задался вопросом бизнесмен.

Кроме того, он приложил к своему видео песню «America, Fuck Yeah». Ее автором является американский киноактер и аниматор Трей Паркера, создатель мультсериала «South Park».

Ранее Цукерберга попросили на выход из Овального кабинета в Белом доме. По данным источников телеканала NBC News, военных руководителей, собравшихся в кабинете президента США Дональда Трампа для обсуждения нового истребителя-невидимки F-47, «ждало несколько сюрпризов».

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