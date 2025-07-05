Кайли Дженнер прогулялась по улице в бюстгальтере

Американская телезвезда Кайли Дженнер прогулялась по улице в бюстгальтере

Американская телезвезда Кайли Дженнер прогулялась по улице в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя бизнесвумен разместила серию фото, на которых предстала в черном комплекте в горох. Данный костюм состоял из укороченных капри и бюстгальтера, подчеркивающего ее фигуру.

В то же время звезда распустила волосы. Образ завершила массивная сумка-шопер из аналогичного материала и черные вьеткамки.

Ранее в июле Кайли Дженнер опубликовала фото в крошечном бикини и прозрачном топе. Знаменитость показала откровенный кадр, снятый напротив зеркала.