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18:33, 5 июля 2025Ценности

Кайли Дженнер прогулялась по улице в бюстгальтере

Американская телезвезда Кайли Дженнер прогулялась по улице в бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер прогулялась по улице в откровенном образе. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя бизнесвумен разместила серию фото, на которых предстала в черном комплекте в горох. Данный костюм состоял из укороченных капри и бюстгальтера, подчеркивающего ее фигуру.

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В то же время звезда распустила волосы. Образ завершила массивная сумка-шопер из аналогичного материала и черные вьеткамки.

Ранее в июле Кайли Дженнер опубликовала фото в крошечном бикини и прозрачном топе. Знаменитость показала откровенный кадр, снятый напротив зеркала.

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