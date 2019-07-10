Немецкий журналист засомневался в победе советских войск под Прохоровкой

Сражение под Прохоровкой во время Великой Отечественной войны, которое считается одним из крупнейших танковых боев в истории, на самом деле было гораздо менее масштабным, чем его обычно описывают. Об этом заявил журналист немецкого издания Die Welt Свен Феликс Келлерхофф, сославшись на обнаруженные недавно исторические фотографии.

По мнению журналиста, в этом бою советская армия не смогла одержать победу, поэтому памятник Победы на Прохоровском поле, который был установлен в память о погибших в танковом сражении под селом в июле 1943 года, должен быть «немедленно» снесен. «Последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения», — написал Келлерхофф.

Журналист утверждает, что на самом деле в бою принимали участие 186 немецких танков против 672 советских. Красная Армия потеряла около 235 боевых машин, а вермахт всего пять, добавляет он. При этом, действия советских войск Келлерхофф назвал «атакой камикадзе».

Сражение под Прохоровкой произошло в ходе оборонительной фазы Курской битвы 12 июля 1943 года. Достичь целей боя не удалось ни одной из сторон. Немы намеревались захватить Прохоровку и прорвать оборону, а Красная Армия планировала окружить войска противника.

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