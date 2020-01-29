Скабеева отреагировала на слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны. Как журналистка написала в своем Telegram-канале, такой взгляд Украины на мировую историю можно назвать печальным.

«Видимо, в распоряжении Минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове (что?!), а бравые солдаты УПА (ОУН-УПА, вооруженное формирование под командованием Степана Бандеры, запрещенное в России — прим. «Ленты.ру») первыми открыли ворота Освенцима», — заявила Скабеева.

Она предположила, что именно такая версия событий может попасть в новые учебники истории на Украине. Она также выразила мнение, что Кравчук был введен в заблуждение. «На Украине такая мифология дикая, что даже мудрый Кравчук купился», — заключила она.

Ранее, 28 января, Леонид Кравчук объяснил слова украинского президента Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны. По его словам, лидер страны говорил о том, что войну спровоцировало заключение союза между СССР и Германией. Также Кравчук заявил, что Гитлер и Сталин встречались во Львове, что подтверждено документом.

27 января Зеленский заявил, что СССР был причастен к развязывании войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов», который затем позволил нацистам «запустить смертоносный маховик Холокоста».

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