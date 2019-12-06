Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним. Об этом он сообщил в Facebook.

«Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении», — написал он, заметив, что сделал это вслед за ведущей канала «Россия 1» Ольгой Скабеевой. «Раз уж "60 минут" дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже?» — пояснил Столяров.

Пранкер начал беседу с фразы «Кремль на проводе». «Ну наконец-то ты, родненький, с русского номера позвонил!» — отреагировал Зеленский, уточнив, что звонящий хочет от него. Тот в ответ попросил снятия санкций СБУ и разрешения на въезд в страну.

Также в разговоре президент Украины использовал выражение «Слава Украине!», и спросил у Столярова, знает ли он, как тому следует отвечать на это высказывание.

Как сообщает РИА Новости, Столяров легко дозвонился до Зеленского, и тот охотно пообщался с ним. Однако впредь он не хочет больше звонить властям Украины, так как планирует переориентироваться на российских звезд.

Ранее Зеленский кратко пообщался с телеведущей Скабеевой. Он отказался продолжить беседу, так как та отвлекла его от работы.

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