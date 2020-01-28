Кравчук объяснил слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны. Он высказался на эту тему в передаче «60 минут» на «России 1», запись которой доступна на YouTube-канале.

По словам Кравчука, Зеленский говорил о том, что Вторая мировая была спровоцирована заключением союза между СССР и Германией, а также встречей Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. «Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу», — заявил бывший украинский президент. По его словам, об этом и говорил Зеленский, а вовсе никого не обвинял.

27 января Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

В Кремле отреагировали на слова Зеленского; пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал его позицию неприемлемой и оскорбительной для ветеранов. По словам представителя Кремля, глава украинского государства солидаризируется с точкой зрения польского руководства, которую Москва считает ошибочной.

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