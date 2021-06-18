Сурков сравнил Путина с основателем Римской империи

Бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с императором Октавианом, потому что он, по его мнению, так же, как и основатель Римской империи, совместил демократию с монархическим архетипом. Об этом Сурков заявил в интервью Financial Times.

По его мнению, российский лидер создал «новый тип государства». Сурков считает, что президент России действовал как Октавиан Август, которому удалось «сохранить формальные институты республики» и верность людей.

«Путин сделал то же самое с демократией. Он не отменял ее, а совместил с монархическим архетипом российского правления. Этот архетип работает. Он никуда не девается. (...) В нем есть достаточно свободы и достаточно порядка», — отметил бывший помощник президента.

В том же интервью Сурков допустил превращение Украины в конфедерацию. По его мнению, Украина находится между Россией и Западом, и их геополитическое притяжение разделит страну. При этом борьба за Киев неизбежно продолжится. «Между двумя костями нужна мягкая ткань», — подчеркнул экс-помощник президента.

Владислав Сурков считается автором термина «суверенная демократия». Также он написал посвященную правлению Путина статью, в которой назвал путинизм идеологией будущего.